РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 апр. В городском округе Домодедово потушили пожар в бане в деревне Сонино в понедельник утром, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«27 апреля в 06:03 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Сонино, улица Новая. В 07:45 - ликвидация. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению привлекались две единицы техники и семь человек.