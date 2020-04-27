РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Восемнадцать человек с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в городской клинической больнице Мытищ, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

«Больше всего мы испытываем сегодня сложности именно с кислородными розетками. Пациентов очень много. Все оборудование работает на переделе своей мощности. В этом случае дефицит определенный есть. Но все пациенты, которые нуждаются в кислороде, обеспечены им. 18 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Они проходят лечение в реанимационных койках, у нас их развернуто уже больше 30, и мы имеем тенденцию к увеличению числа этих коек. Безусловно, это самые тяжелые пациенты, к ним самое пристальное внимание», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что тяжесть состояния пациентов обусловлена коморбидностью, то есть наличием нескольких хронических заболеваний, и запущенностью, так как некоторые пациенты находились долго дома, пытались лечиться самостоятельно и обратились в больницу за помощью поздно.

«У нас более 40 человек погибло, но это не жители городского округа Мытищи, это практически все муниципальные образования Московской области. Как-то было принято, что Мытищинская клиническая больница взяла на себя функционал лечить самых тяжелых пациентов», - отметил врач.

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27 АПРЕЛЯ

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