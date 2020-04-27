РИАМО - 27 апр. Российская Федерация может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», - сказал Песков в интервью aif.ru.

При этом он подчеркнул, что через пару месяцев сегодняшние тяготы уже забудутся. Однако всем россиянам придется много работать, когда закончится пандемия.

«Они (тяготы - ред.), конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел», — добавил Песков.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в Китае. Вирус стал быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в России выявили более 80 тысяч случаев заражения.

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27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.