РИАМО - 27 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи — центральной подстанции муниципалитета, здесь принимают до 450 вызовов в сутки, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

На Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи работают свыше 130 человек, организовано 16 медицинских бригад, а в автопарке находится 37 машин, почти все все они не старше пяти лет.

«Мы сейчас новую практику ввели - проверяем состояние пациентов через КТ. Потому что многие люди обращаются или просто с температурой, или с ОРВИ, опасаясь, что это Covid-19. Спасибо вам за работу, ведь такого количества вызовов с госпитализацией никогда не было», - сказал в беседе с медиками Воробьев.

Он также призвал медработников и водителей скорой беречь себя, использовать средства защиты. По его словам, за выходные к работе привлекли дополнительно 50 водителей из «Мострансавто».

На Одинцовскую подстанцию скорой помощи поступает до 450 вызовов в сутки, при этом примерно четверть из них - для оказания медпомощи или эвакуации пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Медики проводят оценку состояния больного, пациентов с признаками пневмонии доставляют в центр компьютерной томографии для определения степени поражения легких воспалительными процессами. Далее он госпитализируется в стационар.

Одинцовский округ также обслуживают Голицынская и Никольская подстанции, Звенигородский пост. В общей сложности - 28 медицинских бригад. Всего в структуру скорой помощи Подмосковья входит шесть филиалов, 133 подстанции и поста, 43 диспетчерских пункта. Круглосуточно работают 500 бригад.

За апрель бригады скорой помощи совершили около 160 тысяч выездов к пациентам. Нагрузка на каждую бригаду возросла на 20%.

«Нагрузка сейчас большая, количество вызовов увеличилось примерно на 100-160. На каждой подстанции созданы бригады, которые выезжают только для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Стараемся снимать эту нагрузку, обзваниваем больных, рекомендации даем, поддерживаем их, как можем», - сказала диспетчер приема вызовов Одинцовском скорой помощи Татьяна Морозова.

Она также выразила благодарность за предоставление медикам жилья и питания.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 9070. Все жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения по территории Подмосковья на личном и общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.