РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 29 апреля проведет встречу с жителями округа в режиме онлайн.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы в режиме онлайн. Традиционно она пройдет в среду, 29 апреля», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что в рамках встречи обсудят ситуацию, связанную с коронавирусом, приближающиеся майские праздники и ряд других актуальных тем.

Свои вопросы жители могут отправлять на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

«Трансляцию можно будет посмотреть в моем Instagram-аккаунте и на странице «ВКонтакте» 29 апреля в 18:00. Жду ваших вопросов», - заключил Ружицкий.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

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