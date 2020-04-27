РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже продуктов из магазина, общая стоимость украденного превысила 13 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности одного из сетевых продуктовых магазинов о том, что неизвестные, находясь в торговом помещении магазина, похитили продукты питания общей стоимостью более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 24-летний мужчина. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление местонахождения его соучастника.