РИАМО - 27 апр. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений порекомендовала губернаторам проработать вопрос об организации в регионах России кризисных центров для женщин, которые пострадали от домашнего насилия, пишет в понедельник газета «Известия».

Предварительно необходимо проанализировать потребность в данных центрах в российских регионах.

«Тема домашнего насилия приобретает особую актуальность в режиме самоизоляции: выяснилось, что теперь конфликты между супругами или сожителями случаются гораздо чаще. Так, в марте на всероссийский телефон доверия для женщин позвонили 2537 пострадавших, на 24% больше по сравнению с февралем», - говорится в статье.

Специалист по семейному праву Виктория Данильченко уточнила, что на сегодняшний день проявление агрессии отмечается даже в тех семьях, где раньше ее не было. Это объясняется тем, что длительное нахождение в закрытом пространстве с одними и теми же людьми вносит свой вклад в эмоциональное состояние абьюзера, это провоцирует агрессора на насилие в отношении близких людей.

Данильченко добавила, что из-за введенного режима самоизоляции в стране были закрыты многие убежища для пострадавших женщин, а открытые приостановили прием и работают только с теми, кто пришел до пандемии.

Руководитель кризисного центра «Инго» Елена Болюбах отметила, что в условиях нынешней ситуации с коронавирусом пострадавшие женщины могли бы найти приют в опустевших гостиницах. Это возможно в том случае, если отельеры поддержат данную инициативу.

По ее словам, чаще всего в условиях самоизоляции женщины сталкиваются не с физическим, а с психологическим насилием.