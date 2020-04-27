РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Тело погибшего молодого мужчины обнаружили на улице в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Кузнечики на днях обнаружили тело молодого человека.

«Действительно, на улице Генерала Стрельбицкого было обнаружено тело погибшего молодого мужчины. Он был совершеннолетним», - сказал сотрудник.