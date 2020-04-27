РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск Подольска продолжают очищать территории от накопившегося за зиму мусора, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники управляющей организации МУП «СЕЗ» в ежедневном режиме продолжают выполнять свои обязанности. В частности, постепенно очищаются от зимнего мусора территории вокруг тепловых пунктов, как у ЦТП-7. Также приводятся в порядок фасады многоквартирных домов. К примеру, работники предприятия последовательно красят газовые вводные трубы на корпусах по адресу: улица Школьная, 50», - говорится в сообщении.

Такая работа не только производит благоприятное впечатление на людей, но и является заботой об их безопасности.