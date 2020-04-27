РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. За минувшие сутки в городском округе Балашиха выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 335, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 576 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 9 070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 286 человек выписали домой из стационаров, 69 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 335 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.