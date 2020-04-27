РИАМО - 27 апр. Полицейские в подмосковных Люберцах задержали 23-летнего уроженца Ярославля, подозреваемого в поджоге пяти автомобилей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о поджоге пяти автомобилей на территории гаражно-строительного кооператива. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы, просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативно установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, ранее у подозреваемого произошел конфликт с владельцами двух иномарок, которые парковались на территории автостоянки. Тогда он решил поджечь их машины. В итоге сгорело пять машин. Ущерб составил порядка 500 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый находится под стражей.