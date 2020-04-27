РИАМО - 27 апр. Глава комитета Государственной Думы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что было бы неправильно переносить майские праздники и устраивать дополнительные выходные, сообщает Nation News.

«Россия находится в повышенной готовности из-за коронавируса, и гражданам следует отдавать себе в этом отчет», - отметил Нилов.

Также Нилов подчеркнул, что перенос выходных дней с майских праздников может оказать негативное влияние на экономику. Схожее мнение высказала и член думского комитета Ольга Павлова.

«Перенос майских праздников не нужен. Это не просто выходные, а памятные дни», - пояснила Павлова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия может избежать пика пандемии коронавируса, при этом важно соблюдать ограничения и в майские праздники.

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27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.