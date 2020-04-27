РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Предприятие из подмосковных Люберец не осуществило гашение более 2,3 тысячи электронных ветеринарных сопроводительных документов после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения, его привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В феврале 2020 года в управление поступила информация с результатами проведенного министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области мониторинга работы уполномоченных лиц и аттестованных специалистов в ФГИС «Меркурий» в отношении ИП Демченко М.Ю. Предприятие находится в Люберцах.

«Управлением установлен факт нарушения ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), порядка оформления ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях. Предприниматель Демченко М.Ю. не осуществила гашение более 2,3 тысячи электронных ветеринарных сопроводительных документов в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения. Управлением ИП Демченко М.Ю. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде предупреждения. Внесено представление об устранении причин и условий совершения правонарушения», - говорится в сообщении.

Смягчающими обстоятельствами явились факты, что ранее индивидуальный предприниматель не привлекался к административной ответственности за однородные правонарушения. ИП Демченко М.Ю. является субъектом малого предпринимательства, нарушение не причинило имущественного ущерба, не несет угрозы и вреда жизни и здоровью людей и устранено на момент составления протокола об административном правонарушении - эВСД погашены.