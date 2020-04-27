РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. В подмосковных Люберцах за сутки выявили 34 новых зараженных коронавирусом, всего в округе 557 пациентов с Covid-2019, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлено 576 новых случаев коронавирусной инфекции.

«В городском округе Люберцы за сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в округе 557 заболевших», - говорится в сообщении.

В Дзержинском за сутки выявили шесть новых зараженных, всего в городском округе 105 заболевших коронавирусом. В Котельниках за сутки инфекцию выявили у двух человек, всего там зафиксировано 111 случаев Covid-2019.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.