РИАМО - 27 апр. Десятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписания Московского областного УФАС России о нарушении «Центром закупок Рузского городского округа» и администрации муниципалитета антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного регионального УФАС России.

Основанием для жалобы ООО «Вертикаль» послужили действия (бездействие) вышеназванных организаций при определении поставщика посредством электронного аукциона на оказание услуг по формированию и наполнению базы данных сведениями, по внедрению допфункционала в программный комплекс Рузского городского округа.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Вертикаль» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Вертикаль» обратилось в суд», – отмечается в материале.

Арбитражный апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.