РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Почти двухкилометровая пробка образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в понедельник утром, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 9:50 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет около 10 километров в час.

В Московской области введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, вспышка которого произошла в конце прошлого года в Китае. Жителям следует соблюдать самоизоляцию, выходить из дома разрешено только в крайних случаях. Также передвигаться на личном и общественном транспорте в Московском регионе можно только с цифровым пропуском.