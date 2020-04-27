РИАМО - 27 апр. Еще 349 пациентов вылечилось от коронавирусной инфекции в Москве, таким образом общее число победивших болезнь в столице достигло 3524 человек, сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524», - сказала Ракова.



Схему лечения в каждом конкретном случае определяет врач. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя.

В столичных больницах созданы все условия для качественной диагностики коронавируса и лечения заразившихся. Пациентов наблюдают мультидисциплинарные команды врачей.

Отсутствие Covid-19 после проведенного лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке пациентам дают необходимые рекомендации.

Из-за пандемии коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия запрещены, работа предприятий и организаций ограничена. Жители обязаны находиться в самоизоляции. Также введены электронные пропуска для передвижения на транспорте.

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27 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.