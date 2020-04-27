РИАМО - 27 апр. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Дворцом спорта «Олимпийский», в отношении ООО «Протелеком» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее спортучреждение направило в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок. Компания не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ о его исполнении, в связи с чем поступило уведомление об уклонении фирмы от контракта по обслуживанию инженерных систем и водоподготовки во Дворце спорта, спорткомплексе «Ледовый дворец», гостинице «Олимпийская».

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Протелеком» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.