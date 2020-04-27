РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 апр. Участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году стали 450 жителей подмосковного Красногорска, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. Почти 200 тонн радиоактивных веществ выброшено в атмосферу.

«450 красногорцев участвовали в ликвидации последствий аварии. Офицеры ЦНИИИ Инженерных войск имени Карбышева работали в очаге катастрофы. Военнослужащие войсковых частей военного городка Павшино проводили эвакуацию жителей и техники», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что солдаты и офицеры запаса были призваны в помощь ликвидаторам. Медики 3-го ЦВКГ имени Вишневского и 114–го окружного госпиталя Московского округа ПВО боролись за жизнь и здоровье пострадавших при аварии.

Коллектив Красногорского механического завода, комбината «Тиги», труженики совхозов, спортсмены ХК «Зоркий», коллективы школ, медицинских учреждений, организаций и предприятий перечисляли средства в фонд помощи пострадавших.

«Сегодня в нашем округе проживает 527 «чернобыльцев» – ликвидаторы и переселенцы. 350 красногорцев состоят на учете окружной организации «Союз Чернобыль», – заключила Хаймурзина.