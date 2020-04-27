РИАМО - 27 апр. Сбербанк совместно со столичным департаментом труда и соцзащиты населения организовал доставку пенсий в объеме более 75 миллионов рублей на дом пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Московского банка ПАО Сбербанк.

Доставка наличных денежных средств со счетов в Сбербанке проводится с 8 апреля. Деньги принесли домой свыше 3 тысячам столичных пенсионеров в возрасте старше 65 лет, которые не имеют карт банка, но получают пенсию и соцвыплаты на счета в Сбербанке.

«При этом наши сотрудники строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты, чтобы максимально обезопасить клиентов и самих себя», - подчеркнул вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Заказать доставку пенсии можно не чаще одного раза в месяц в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Доставка денежных средств осуществляется инкассаторами, а также сотрудниками банка в сопровождении представителей ЧОП.

Из-за распространения коронавируса в Московском регионе многие организации приостановили свою деятельность либо перевели сотрудников на работу из дома. Для жителей ввели режим обязательной самоизоляции.