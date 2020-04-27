РИАМО - 27 апр. Весело отметить майские праздники в режиме самоизоляции можно с помощью видеоконференции с родственниками и друзьями, дистанционное застолье позволит не упасть духом во время пандемии, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Ранее жителей Московского региона предостерегли от нарушения домашнего режима на майских праздниках. Чтобы уберечься от коронавируса, жителям придется отказаться от традиционных шашлыков на природе.

«Ключевая идея в том, что нужно искать способы компенсировать то, чего нет. Например, можно устроить праздничное застолье в режиме онлайн. С помощью видеоконференции. Это хорошая альтернатива, вы так же накрываете на стол и общаетесь с родственниками», - сказал Шабшин.

Чтобы не печалиться во время праздников, специалист посоветовал принять сложившуюся ситуацию.

«Не нужно внутри себя возмущаться, что вы не можете выйти, бороться, сопротивляться. Это бесполезно, это пустое усилие, которое не изменит ничего, только ухудшит самочувствие. Ситуацию надо принять, ни от кого конкретно она не зависит, это просто обстоятельства», - заключил психолог.

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