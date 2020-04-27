РИАМО - 27 апр. Четырнадцать столичных парков подготовили новую онлайн-программу для москвичей на эту неделю, на сайтах парков и их страницах в соцсетях горожан ждут виртуальные экскурсии, уроки живописи, гимнастики, иностранных языков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оставаясь дома, москвичи могут попасть на виртуальную экскурсию в «Дубки», посмотреть экспозицию Государственного музея керамики в усадьбе Кусково и заглянуть на уроки французского и немецкого языков, которые организует парк Горького», - говорится в сообщении.

Насыщенную спортивную программу для детей и их родителей покажут на сайте Таганского парка. Зрители научатся выполнять упражнения с мячом и укреплять свой мышечный каркас. В социальных сетях Бабушкинского парка состоится урок йоги.

В аккаунтах парка искусств «Музеон» пройдет урок рисования акварельными красками. На сайте парка Горького и в его аккаунтах в социальных сетях пройдет виртуальная экскурсия по Нескучному саду.

Присоединиться к творческим мастер-классам можно на страницах Измайловского парка и парка «Фили» в соцсетях. Уроки немецкого и французского языков для начинающих организуют в социальных сетях парка Горького.