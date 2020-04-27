РИАМО - 27 апр. Пандемия коронавируса внесла коррективы в формат тренировок киберспортсменов, а также в формат проведения финальных соревнований, которые теперь проходят дистанционно, сообщил РИАМО директор по стратегическим коммуникациям российского киберспортивного холдинга ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

«Пандемия внесла свои корректировки в расписание международных турниров, грандиозные финалы которых обычно проходили на крупных стадионах. Сейчас турниры проводят в онлайн-формате, игроки также принимают участие в них только дистанционно», - сказал Мешалкин.

По его словам, тренировки киберспортсменов сейчас тоже проходят иначе. До пандемии перед крупными турнирами команды собирались вместе на тренировочных базах, общались с тренером и друг с другом, обсуждали удачные стратегии и проводили работу над ошибками. В нынешних условиях они оказались лишены такой возможности, поэтому общаться и тренироваться спортсмены могут только дистанционно.

Мешалкин также отметил, что киберспортсмены относятся к игре как к работе. На тренировки у них уходит по 8-10 часов в день. Успешные игроки становятся амбассадорами крупных компаний и зарабатывают на турнирах десятки и сотни тысяч долларов призовых.

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