РИАМО - 27 апр. Дворцы творчества столицы подготовили насыщенную онлайн-программу, на их сайтах можно найти уроки по рисованию, киберспорту, экологии, краеведению и множеству других дисциплин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рисовать китайские вазы, танцевать хип-хоп и искусству сценической речи обучат на сайте театра «Домисолька». Все уроки доступны в разделе «Дистанционное обучение». Детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма поможет подготовиться ко всем неожиданностям пешего похода, а также проведет уроки по географии и палеонтологии, познакомив зрителей с поведением живых организмов в разных экосистемах и подводными захоронениями.

«Мастерская современного танца приглашает всех желающих на занятия по адаптивной йоге. Они будут приходить по вторникам и пятницам с 17:00 до 18:00. Присоединиться к группе можно в социальной сети Instagram», - говорится в сообщении.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи запустил на сайте серию уроков по робототехнике, трехмерному моделированию и киберспорту. Дом детского творчества на Таганке предлагает научиться играть на гитаре, танцевать джаз или заняться спортом.