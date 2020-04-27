РИАМО - 27 апр. Традиционно в конце апреля в Москве начинают работать около 600 городских фонтанов, но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции их запуск отложен, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник - одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», - сказал Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию.

«Проведена большая работа, каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что запуск фонтанов проведут исходя из складывающейся ситуации.

Всего в Москве установлено около 600 фонтанов, из которых 60 крупных. В сезон они работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.

В прошлом году фонтаны в Москве отключили в начале октября. Затем специалисты провели их консервацию на зиму.

Из-за пандемии коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия запрещены, работа предприятий и организаций ограничена. Жители обязаны находиться в самоизоляции. Также введены электронные пропуска для передвижения на транспорте.

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