РИАМО - 27 апр. Заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина похоронят 28 апреля на Троекуровском кладбище столицы, сообщила пресс-атташе театра имени В. Маяковского Олеся Вартанова.

«Похороны Леонида Вячеславовича Ошарина состоятся 28 апреля, во вторник. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище, где и состоится гражданская панихида. Но в связи с действующими в настоящий момент ограничениями на самой панихиде смогут присутствовать исключительно родные и близкие», - написала Вартанова на своей странице в Facebook.

При этом желающие проститься с Ошариным смогут сделать это во время непродолжительных остановок рядом с двумя родными для него театрами — Et Cetera и театром Маяковского. Проститься у театра имени Маяковского можно будет 28 апреля с 09:30 до 09:50.

Ранее Ошарин был обнаружен мертвым на территории Крыма. Последний раз мужчину видели в Ялте 30 марта. В апреле родственники Ошарина обратились в правоохранительные органы по факту его исчезновения, началось следствие.

Леонид Ошарин ранее руководил Московским академическим театром имени В. Маяковского, театром Et Cetera под руководством А. Калягина, продюсерским курсом школы-студии МХАТ. Должность замглавы столичного Депкультуры Ошарин занял в 2018 году. У чиновника осталось трое детей.