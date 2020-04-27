РИАМО - 27 апр. Занятие киберспортом требует от человека усидчивости и ответственного отношения, для начала нужно внимательно смотреть игры известных команд и перенимать их опыт, а затем попробовать поучаствовать в любительских турнирах, сообщил РИАМО директор по стратегическим коммуникациям российского киберспортивного холдинга ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

«Киберспорт тем и хорош, что тренироваться можно онлайн. Прежде всего нужно относиться к играм не как к хобби, а со всей ответственностью, как к работе. Киберспортсмены в среднем тренируются по 8-10 часов в день, даже тогда, когда у них нет настроения играть. Так что стоит хорошо подумать, стоит ли таких усилий ваша цель», - сказал Мешалкин.

Для тех, кто хочет стать профессиональным киберспортсменом и испытать себя в турнирах, есть ряд соревнований, где в случае успешного выступления можно будет сыграть с титулованными командами, такими как Virtus.pro и forZe. Но предварительно придется попробовать свои силы в игре с более слабыми командами.

Например, в Parimatch League и Epic Origins League по Dota 2 есть формат открытых квалификаций, в которых может принять участие любая желающая команда. Команды, которые покажут наилучшие результаты, попадут в основной сезон лиги, где смогут поучаствовать в борьбе с лучшими командами СНГ за призовые фонды в десятки и сотни тысяч долларов.

«Федерация компьютерного спорта России ежегодно проводит любительские и полупрофессиональные соревнования: чемпионат и Кубок России, а также лиги для студентов и школьников. А в период пандемии ФКС запустила серию турниров #ИграемДома по дисциплинам Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Warcraft 3, PlayerUnknown's Battlegrounds и FIFA 20, где также может принять участие любой желающий», - добавил Мешалкин.

Он отметил, что киберспорт очень привлекателен. Известные успешные киберспортсмены зарабатывают большие призовые на турнирах и становятся амбассадорами крупных компаний и брендов. Например, суммарный призовой фонд всех составов клуба Virtus.pro уже превысил 13,9 миллиона долларов.

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