РИАМО - 27 апр. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили в подмосковной Электростали, боеприпас не представлял угрозы для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении снаряда поступило спасателям 26 апреля в 10:00. Находку сделали по адресу: городской округ Электросталь, Загородный проезд, дом 1.

«Боеприпас изъят и уничтожен силами ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России», - говорится в сообщении.