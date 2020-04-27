РИАМО - 27 апр. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Москва и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы при слабом ветре воздух в столице прогреется до 9-11 градусов, по области - до 6-11 градусов», - говорится в сообщении.
Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 30%.
Специалисты подчеркнули, что погода в Московском регионе улучшится, солнце будет проглядывать чаще, кислородный и влажностный режим станет благоприятным, атмосферное давление начнет слабо расти.
По словам синоптиков, такие погодные условия естественны для уходящего месяца, поэтому их влияние на метеозависимых людей невысокое.
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