РИАМО - 27 апр. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы при слабом ветре воздух в столице прогреется до 9-11 градусов, по области - до 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 30%.

Специалисты подчеркнули, что погода в Московском регионе улучшится, солнце будет проглядывать чаще, кислородный и влажностный режим станет благоприятным, атмосферное давление начнет слабо расти.

По словам синоптиков, такие погодные условия естественны для уходящего месяца, поэтому их влияние на метеозависимых людей невысокое.