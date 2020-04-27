РИАМО - 27 апр. На этой неделе «Московские сезоны дома» проведут онлайн-концерты, чемпионскую зарядку, мастер-классы и покажут поэтический сериал, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«Каждый день мы стараемся порадовать всех любителей московских городских фестивалей новыми яркими онлайн-событиями, привлекаем замечательных артистов, музыкантов, спортсменов, поваров, флористов!» - говорится в сообщении.

Начавшаяся неделя будет посвящена конкурсу акапельного пения «Московская весна A Cappella», в рамках которого участники будут делиться музыкальными видео.

Также «Московские сезоны дома» покажут поэтический мини-сериал режиссера Сергея Котюха «История одного стихотворения», литературные чтения, где зрители прослушают отрывок из «Москвы и москвичей» Гиляровского в исполнении актера театра и кино Константина Шелягина.

Кроме того, зрителей ждут очередной «Цветочный баттл», ежедневная утренняя видеозарядка, кулинарные и творческие мастер-классы. К мероприятиям можно присоединиться в Instagram проекта.