РИАМО - 27 апр. В конце мая в столице планируют провести международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event, он будет направлен на поддержку компаний, которые производят фильмы и сериалы, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Для участия в данном мероприятии также пригласили зарубежных байеров и продюсеров. Форум будут проводить на английском языке.

«Это важный проект по поддержке российских компаний. В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что подобных онлайн-форумов раньше никогда не организовывали. Также она высказала надежду, что новизна формата данного мероприятия, а также его масштаб смогут привлечь много участников, среди которых будут и мировые лидеры рынка.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова уточнила, что у отечественных представителей киноиндустрии на сегодняшний день существуют новые разнообразные проекты на разных стадиях производства.

По ее словам, у зарубежных телеканалов и VOD-платформ (сервисов, которые предоставляют видеоконтент по запросу пользователей) существует потребность в большом количестве качественного контента, а еще есть интерес к российскому рынку.

Маркова также отметила, что проведение форума поможет отечественным проектам закрепиться за рубежом.

По ее словам, сборы российских фильмов в мире за три года увеличились в четыре раза, а права на отечественные сериалы приобретают крупнейшие международные стриминговые сервисы. Например, российский фантастический сериал «Лучше, чем люди» стал первым из отечественных сериалов, который вышел под брендом Netflix Original. Еще несколько российских кинопроектов доступны к просмотру на платформе Amazon Prime.

В рамках Key Buyers Event зарубежным продюсерам и закупщикам предоставят порядка 150 часов видеоконтента. Среди него будут как готовые работы, так и те проекты, которые еще снимают.