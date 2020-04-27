РИАМО – 27 апр. С понедельника по российскому телевидению начнут показывать видеоуроки для школьников, которые из-за пандемии коронавируса в настоящее время учатся дистанционно.

Телеуроки будут показывать на канале «Общественное телевидение России» с 09:00 до 12:00 по будням. Трансляции будут синхронизироваться с учебниками и цифровым контентом.

Занятия рассчитаны на учеников 9-11 классов. Телеуроки помогут им лучше подготовиться к экзаменам.

«Мы порядка двух месяцев работали над данным проектом. Его суть заключается в том, что мы соединили в одном проекте традиционные учебники, цифровую платформу и цифровое телевидение», - отмечал ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Он также сообщал, что такого проекта нет нигде в мире. К его реализации привлечены лучшие педагоги и методисты.

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