РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Тридцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за сутки, число зараженных в округе достигло 461, сообщает областной оперативный штаб по коронавирусу.

«В Подмосковье выявлено 576 новых случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 461», - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 апреля, в округе насчитывался 431 случай заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 9070 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 286 человек.

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