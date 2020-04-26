РИАМО - 26 апр. Наибольший прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки отмечен в Балашихе - 38 человек, Люберцах - 34 и Орехово-Зуеве - 31, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 9 070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 286 человека», - говорится в сообщении.

Также большое число новых заразившихся отмечается в Красногорске - 30 случаев, Одинцове - 29, Подольске - 28, Раменском - 26, Ленинском округе - 25 и Домодедове - 23 случая.

В Коломне отмечено 18 новых случаев заражения, в Воскресенске и Сергиевом Посаде - по 15, в Щелкове - 13.

В некоторых округах за сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения: Бронницы, Волоколамск, Зарайск, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Можайск, Павловский Посад, Пушкино, Пущино, Руза, Талдом и Черноголовка.

В медорганизациях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов, а также из-за рубежа. В Подмосковье зарегистрировано 1824 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 923 человека из столицы.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 31 пациент с подтвержденным коронавирусом умер в столице, у всех жертв коронавируса также была диагностирована пневмония.

- Самые важные новости дня в карточках

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.