РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 апр. За сутки в Домодедове выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся составляет 144, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки зафиксировано 576 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 9070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 286 человек. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 144 (+23)», - говорится в сообщении.

На данным на 25 апреля, в городском округе был зафиксирован 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

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