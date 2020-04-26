РИАМО - 26 апр. Еще 31 пациент с подтвержденным коронавирусом умер в столице, у всех жертв коронавируса также была диагностирована пневмония, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 435.

За прошедшие сутки в городе выявили 2971 новый случай заражения данной инфекцией, при этом более 45% новых пациентов - люди в возрасте до 45 лет. Всего в Москве насчитывается 42 480 случаев заражения.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в столице массовые мероприятия запрещены, работа предприятий и организаций ограничена. Для жителей введен режим обязательной самоизоляции. Также введены электронные пропуска для передвижения на транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.