РИАМО - 26 апр. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил всех врачей, борющихся с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«И снова хочу поддержать наших дорогих медиков! Врачей, фельдшеров, медсестер, нянечек, водителей скорой помощи, всех без исключения! Вы находитесь на передовой, многие из вас работают сутки напролет, вы спасаете наши жизни и наше здоровье!» — написал Губерниев в своем Instagram-аккаунте.

Он также выразил слова поддержки студентам медвузов и колледжей, которые помогают врачам в борьбе с Covid-19.

На сегодняшний день в России подтверждено 80 949 случаев коронавируса. Врачи вылечили 6767 пациентов, скончались 747 человек.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.