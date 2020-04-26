РИАМО - 26 апр. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли мертвой пожилую женщину, пропавшую в Коломне три дня назад, говорится в сообщении пресс-службы отряда.

Пожилую женщину искали в городе и в лесу, обзванивали больницы. Были отработаны все известные ей места в Коломне и ближайших муниципалитетах, место пропажи, также волонтеры опросили продавцов магазинов и аптек, водителей автобусов, случайных прохожих. На месте активно работало направление беспилотной авиации отряда, снимали с коптеров близлежащие к дому поля.

«К сожалению, сообщаем, что поиск в городе Коломна завершен. 88-летняя Шарышова (Серикова) Г.И. найдена, погибла», - говорится в сообщении.

Поиски женщины продолжались три дня.