РИАМО - 26 апр. От коронавирусной инфекции вылечился ректор Московской духовной академии, епископ Питирим (Творогов), сообщает Газета.ru.
Московская духовная академия расположена в Сергиевом Посаде.
Он уточнил, что теперь необходимо молиться о здоровье всех остальных.
Ректор Московской духовной академии также отметил, что не стоит унывать и бояться.
В академии заразились коронавирусной инфекцией 52 человека. Студенты находятся в изоляции в своих комнатах. Девять человек лечатся в больнице.
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26 АПРЕЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.
- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».
- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.
- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.
- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.
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