РИАМО - 26 апр. От коронавирусной инфекции вылечился ректор Московской духовной академии, епископ Питирим (Творогов), сообщает Газета.ru.

Московская духовная академия расположена в Сергиевом Посаде.

«У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров!» - написал епископ на своей странице в соцсети Facebook.

Он уточнил, что теперь необходимо молиться о здоровье всех остальных.

Ректор Московской духовной академии также отметил, что не стоит унывать и бояться.

В академии заразились коронавирусной инфекцией 52 человека. Студенты находятся в изоляции в своих комнатах. Девять человек лечатся в больнице.

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26 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.