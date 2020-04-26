РИАМО - 26 апр. Жителям Московской области рекомендовали быть бдительными и не доверять лицам, вызывающим сомнения, это поможет обезопасить дом и не стать жертвой мошенников, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Представители недобросовестных организаций в регионе действуют по одной схеме: совершают поквартирные обходы, опускают листовки в почтовые ящики, звонят по телефону. Как правило, в их названиях присутствуют слова «энерго», «контроль», «надзор», «ЖКХ» и тому подобные, а на документах используются логотипы и аббревиатуры, похожие на фирменные знаки настоящих энергокомпаний.

«Работники АО «Мосэнергосбыт» не совершают поквартирные обходы в целях предложения работ по замене приборов учета, тем более в формате «здесь и сейчас». В случае обнаружения неисправности прибора учета контролер АО «Мосэнергосбыт» информирует об этом клиента устно и рекомендует обратиться в компанию для консультации о порядке его замены или поверки», - говорится в сообщении.

Если энергетик не застал жильцов дома, то он оставляет соответствующий стикер с телефоном контактного центра компании на электрощите.

Все услуги и работы выполняются работниками «Мосэнергосбыта» только на основании предварительной заявки, оформленной по инициативе жителя в клиентском офисе, по телефону контактного центра +7 (499) 550-9-550 или через личный кабинет. Время предоставления услуги четко оговаривается.

Все сотрудники «Мосэнергосбыта» носят спецодежду с логотипом компании, имеют при себе служебное удостоверение с указанием ФИО и должности, которое обязаны предъявлять по требованию потребителей.

«Никто не имеет права демонтировать установленную на электросчетчике пломбу без предварительного уведомления АО «Мосэнергосбыт», - уточняется в материале.

В случае самовольного демонтажа пломбы составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета.

При этом уточняется, что ООО «Мосэнергосбыт» не имеет к АО «Мосэнергосбыт» никакого отношения. На действия данной фирмы направлено заявление в правоохранительные органы.

Жителям региона еще напомнили, как выглядит работник АО «Мособлгаз». Сотрудник газовой компании одет в спецодежду синего цвета с серыми вставками, на правом нагрудном кармане – бейдж с фамилией специалиста и занимаемой должностью, на левом – официальный логотип предприятия.

Все сотрудники в период пандемии прошли необходимые инструктажи и используют защитные костюмы, маски, перчатки.

Кроме того, специалист должен иметь при себе удостоверение АО «Мособлгаз» и предъявлять его по первому требованию абонента. Удостоверение – документ синего цвета, в котором указаны ФИО и занимаемая должность, стоит подпись директора филиала предприятия.

Визит газовика планируется заранее, сотрудники не приезжают без предупреждения. Абонент всегда может обратиться по телефону в свой филиал «Мособлгаза» или на горячую линию 8-800-200-24-09 и сверить данные приехавшей бригады.