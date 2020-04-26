РИАМО - 26 апр. Хип-хоп исполнитель Noize MC выложил в Сеть новый клип, которые посвящен аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Газета.ru.

«Клип называется «26.04». В эту дату в 1986 году произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции», - говорится в сообщении.

В новом клипе исполнителя показаны исторические фотографии, а также современные виды Припяти, этот город находиться вблизи Чернобыльской АЭС.

День памяти жертв радиационных катастроф в России отмечают 26 апреля. Данная техногенная катастрофа стала самой крупной в XX веке.