РИАМО - 26 апр. В Московской духовной академии коронавирусной инфекцией заразились свыше 50 человек, в академии предпринимают все меры по сдерживанию распространения инфекции, сообщается на сайте академии.

«Всеми без исключения пройдено тестирование на Covid-19. У 52 человек тест на Covid-19 положительный, у 84 отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре», - говорится в сообщении.

На данный момент в академии предпринимаются все меры по противодействию распространения вируса: маски для прихожан и исповедующих священнослужителей, социальная дистанция и дезинфекция.

Сразу после первых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в учебном заведении ужесточили меры карантина.

На данный момент студенты находятся на карантине в своих комнатах. При этом, еда разносится студентам в комнаты, в целях предосторожности ее оставляют у дверей на тумбочках. Обеспечено полноценное питание: готовые блюда, фрукты, овощи и прочее. Также в комнаты студентов доставляется питьевая вода и средства личной гигиены.

Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 9070 пациентов с коронавирусом.

В регионе ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей.

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26 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.