РИАМО - 26 апр. В городском округе Кашира обрушилась часть кровли в заброшенном коровнике, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 18:35 поступила информация о падении части кровли на территории заброшенного коровника по адресу: городской округ Кашира, деревня Кокино.

«Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техник, 25 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что при ЧП нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости следует обратиться в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.