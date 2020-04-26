РИАМО - 26 апр. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, которые возникли из-за Covid-19, сообщает Газета.ru.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», - говорится в постановлении.

Федеральные субсидии предоставят тем организациям, сведения о которых были внесены в единый реестр туроператоров страны.

Ранее туристическую отрасль в России признали одной из наиболее пострадавших в результате ситуации с коронавирусной инфекцией.

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26 АПРЕЛЯ

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- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

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- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

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