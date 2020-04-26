РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. В магазине торгового центра W на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец толпа людей избила охранника, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидица происшествия.

«Я зашла в торговый центр W, там несколько мужчин избивали охранника. Мне стало страшно, я бросилась на улицу и пыталась привлечь прохожих, чтобы помогли охраннику», - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что голова охранника была вся в крови - настолько сильно его избили неизвестные.

«Информация об избиении охранника проверяется», - сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.