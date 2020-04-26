РИАМО - 26 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна сможет прожить даже в условиях экстремально низких цен на нефть, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что у Российской Федерации имеется хороший задел прочности, в стране есть «подушка безопасности».

«Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, нельзя поддаваться популистским предложениям «раздать все всем», «залить деньгами экономику».