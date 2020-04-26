РИАМО - 26 апр. Информация о том, что двух ветеранов Великой Отечественной войны в Москве якобы отправили в «карцер» из-за подозрения на коронавирус, не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее в Facebook появился пост Джульетты Ковтун, которая рассказала, что ее бабушку и дедушку, ветеранов Великой Отечественной войны, из-за коронавируса вывезли из пансионата на Теплом Стане в центр реабилитации инвалидов в Царицыне. По мнению москвички, в данном центре к старикам не проявляют должного внимания, а также запирают в палате, как в карцере.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что проживающих одного из пансионатов для ветеранов войны якобы направили в «карцер» и отняли лекарства. Сообщаем, что это категорически не соответствует действительности. Сотрудники соцзащиты на связи с родственниками ветеранов», - говорится в сообщении.

Власти пояснили, у что ветеранов есть подозрение на заражение коронавирусом, поэтому их незамедлительно перевели в центр реабилитации инвалидов «Царицыно», который сейчас работает как обсерватор. Для пациентов в центре создал комфортные условия.

В Дептруда добавили, что в настоящее время родственников оповестили о том, где находится пожилая пара и какое у них состояние. Забрать пенсионеров домой пока нельзя, потому что они находятся под наблюдением медиков.

«Распространятся неверная информация о том, что якобы ветеранам не оказывается должный уход. Это неправда. Вместе с ветеранами в обсервацию уехали и медицинские сестры, которые обеспечивали уход в пансионате ранее, теперь они также находятся с ветеранами круглосуточно. Кроме того, в самом обсерваторе есть медицинский персонал», - добавляется в материале.

Власти отметили, что в обсерваторе можно пользоваться телефоном и личными вещами, прошедшими дезинфекцию. Из пансионата также передали все необходимые для ветеранов лекарства. Медпомощь в обсерваторе оказывается круглосуточно, медсестры при необходимости помогают кормить пациентов.

Департамент также пояснил ситуацию с запиранием палат - это делается ради безопасности проживающих и недопущения перезаражения пациентов.

Переезд ветеранов в обсерватор стал вынужденной мерой, чтобы защитить их соседей по пансионату. Сейчас в пансионате проводится дезинфекция, после окончания карантина в центре «Царицыно» супругов переведут обратно в пансионат.

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26 АПРЕЛЯ

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- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.