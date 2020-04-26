РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. В подмосковном Подольске волонтеры передали двум тяжелобольным пенсионеркам средства личной гигиены и памперсы, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске на днях встретились с работником социальной защиты Верой и передали для ее подопечных - лежачей бабушки и пенсионерки с тяжелой формой диабета - необходимые средства гигиены, памперсы», - говорится в сообщении.

Для пожилых жительниц городского округа такая помощь стала большим подспорьем.

Георгиевское сестричество милосердия было создано в 2011 году для оказания благотворительной социальной помощи нуждающимся людям.