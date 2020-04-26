РИАМО - 26 апр. Федеральная таможенная служба РФ на сегодняшний день прекратила выпуск новых деклараций на экспорт зерна, вывоз зерновых приостановили до 1 июля, сообщает Nation News.

«Последняя квота была установлена с 1 по 26 апреля в размере 7 миллионов тонн. После того, как этот объем будет экспортирован, Россия временно прекратит вывоз зерновых культур из страны», - говорится в сообщении.

Как уточнил представитель российского Минсельхоза, данные меры помогут стабилизировать цены на следующие культуры: кукуруза, пшеница, ячмень и рожь.

Временно отмененный экспорт зерна не отразится на реализации профильных госпрограмм и показателях экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году.