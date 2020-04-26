РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. В микрорайоне Львовский городского округа общежитие закрыли на карантин, жителей обеспечили питанием и водой, сообщил начальник территориального отдела «Львовский» Александр Литвин в группе «Подслушано микрорайон Львовский original» в соцсети «ВКонтакте».

«Территориальным отделом администрации округа налажено оперативное взаимодействие с представителями собственника здания и инициативными жителями, находящихся на карантине внутри помещений, которые осуществляют контроль за доставкой товаров первой необходимости. Они следят за соблюдением правил проживания, осмотр доставляемых продуктов товаров, их распределение», - сказал Литвин.

По его словам, всего на карантине находятся 150 человек, которые обеспечены продуктами и питьевой водой.

В общежитии имеются возможности для персонального приготовления горячего питания, запас дезинфицирующих средств, также туда доставили дополнительную партию повязок, перчаток, мешков для утилизации мусора.

«Имели место случаи в отказе соблюдения мер, предписанных действующим законодательством лицами, отправленными в карантин, которые и позволяют порождать массу домыслов. Установлен случай, когда проживающая в доме напротив женщина принесла два пакета с продовольствием, услышав и увидев, как с четвертого этажа кричит мужчина о том, что ему нечего есть. Оказалось, что он кричал просто так», - пояснил он.

В настоящее время жителям не требуется покупка продуктов за собственные средства, также помощь от работодателей. Тем не менее, все, кто желает создать рабочую группу по организации помощи оказавшимся на карантине жителям общежития, могут обращаться по телефонам: 8 (496) 760-59-81; 8 (916) 131-54-67 или написать на адрес электронной почты: gp_lvovsky@mail.ru.

В общежитии на улице Красная, дом 18, коронавирус подтвердился у двоих проживающих. С 21 апреля здание зарыли на карантин, его жителям вручили постановления о запрете на выход из здания. В течение двух дней у проживающих там брали мазки на коронавирус и собирали сведения для оформления больничных.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.